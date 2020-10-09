正在愁煩應該為手機選購適合的保護殼嗎？本土手機週邊廠商犀牛盾（Rhinoshield）持續擴增產品線，為多個手機品牌持續推出專屬保護周邊，如果你正是華碩ZenFone 7系列、三星Galaxy Note20以及Google Pixel 4a的擁有者，可考慮到犀牛盾官網一站選足。

Pixel 4a可搭配替換式按鍵 維持一慣風格

Pixel系列手機的特色就是會在電源鍵保留撞色設計，先前推出的Pixel 4a僅提供黑色機身，按鍵部分則是綠色。犀牛盾為了Pixel 4a推出了經典黑、碳纖維兩種面料的SolidSuit防摔手機殼，此外使用者還可搭配6色按鍵組合包，不僅可轉換心情，還可延續Pixel手機一慣的品牌風格。此外，搭配Pixel 4a的挖孔螢幕設計，犀牛盾也推出了專屬的耐衝擊螢幕保護貼，還有可搭配使用的USB Type-C傳輸充電線，都可一站購足。

犀牛盾多款保護殼都可更換按鍵，搭配6色按鍵組合包更可隨心情、穿搭來變化。（黃慧雯攝）

Galaxy Note20系列 還有專屬鏡頭保護貼

針對三星下半年旗艦手機Galaxy Note20系列，犀牛盾則是推出了適用於Note 20、Note20 Ultra的SolidSuit防摔手機殼，採用獨家研發的耐摔、抗衝擊材料技術ShockSpread製成，擁有超越軍規等級的耐摔能力。Note系列用戶因為經常使用S Pen，尤其需要保護螢幕，對此犀牛盾推出衝擊曲面保護貼，以多層耐衝緩衝材料製成，搭配手機殼使用，更能為心愛的Note 20/20 Ultra提供更全面的防護。而Note 20、Note20 Ultra後置三鏡頭主相機、LED 補光燈、麥克風，面積更大也提高碰撞機率，犀牛盾也準備了耐衝擊鏡頭座貼，為鏡頭座加強防護。

犀牛盾推出的Note20系列保護殼。（黃慧雯攝）

犀牛盾推出的Note20系列螢幕保護貼。（黃慧雯攝）

犀牛盾推出的Note20系列鏡頭保護貼。（黃慧雯攝）

滑蓋式防護 ZenFone 7系列翻轉鏡頭的最佳夥伴

今年華碩ZenFone 7以及ZenFone 7 Pro都延續了ZenFone 6的翻轉鏡頭設計，並且升級為三鏡頭，更大更重拍攝能力也更強，相對的防護也更顯重要。相對於華碩提供的保護殼，華碩也與犀牛盾合作為ZenFone 7系列開發滑蓋式保護殼，更具風格。

犀牛盾與華碩合作，針對ZenFone 7系列推出特別的滑蓋保護殼。（黃慧雯攝）

手機殼採一體成形的全包覆式設計，使用犀牛盾ShockSpreadTM防摔耐衝擊材料技術製成，且最大亮點就是在滑蓋內鑲感應磁石。一般情況下使用翻轉鏡頭，馬達啟動過程中如果遇到障礙物會造成機身抖動，鏡頭才會在保護機制作用下收回。但手機滑蓋內鑲的磁石，讓手機鏡頭能在開啟前，就及時偵測是否有異物阻擋，並連結 ZenFone 7 內建感測元件，於螢幕畫面上提前提醒使用者開啟滑蓋。

因此這款手機殼，在幫手機殼加了一道鏡頭防刮機制的同時，也避免不小心忘了打開鏡頭防刮滑蓋，而導致機體造成無謂的損耗。但最重點的還是讓使用體驗順暢，把阻礙發生的機會降到最低。

基於多年的累積，犀牛盾針對上述手機（以及其他品牌手機）的保護殼，都提供了多樣的選擇，除可選擇與迪士尼、星際大戰、中信兄弟、KID等聯名的設計款式，也可使用客製化服務，將家人、情侶、寵物照片上傳設計，也可以根據喜好製作一款獨一無二的文字殼，更可以簡單打上英文名字，就擁有專屬燙印手機殼，自由度、辨識度都更高。有相關需求的朋友可多多考慮。

(科技)