多年前一度被稱為台灣影劇界龍頭的首家上櫃影劇公司昇華娛樂，股價曾飆破百元，曾以本土劇「甘味人生」、「天下女人心」橫掃國內電視戲劇節目，看似風光的背後，負責人俞惟中不但官司纏身，先前又遭媒體爆出俞在外積欠大筆債務，連公司都資慘都慘遭查封，果不其然，9月30日就傳出公司跳票530餘萬，面臨財務危機。

昇華娛樂在9月30日發布喪失債信重大訊息，內容為存款不足退票，金額為533萬4910元，公司將以換票方式遞延票據債務。

昇華娛樂在9月30日發布喪失債信重大訊息，內容為存款不足退票，金額為533萬4910元，公司將以換票方式遞延票據債務。

本報近日又接獲爆料指出，昇華娛樂2、3月營收竟然只有新台幣3000元及20000元，4、5月更是直接掛蛋，雖然6月有1.77億盈餘，卻又遭備底損失抵銷，如今竟然傳出跳票危機，讓不少股東質疑，錢到哪去了?

昇華娛樂2016年3月9日正式上櫃，檢調發現俞惟中等人於2013年間，以公司關係人設立的公司進行虛偽交易，企圖美化帳面達到上櫃目的，金額高達7000萬元，這筆款項沒有進入公司，懷疑俞等人涉嫌掏空公司。2018年二度遭檢調查以人頭公司涉及假交易逃漏稅7000萬元調查後，俞遭150萬交保，至今官司仍在進行。

眷村長大、官校畢業的俞惟中，在娛樂圈算是傳奇人物，曾當過汽車業務員，開過電動玩具店，經營房地產，因緣際會跨足影視界闖出名號。

台北地檢署在2018年4月20日指揮調查局對昇華董事長俞惟中、總經理謝侑利的住處及公司7處地點搜索，並將俞、謝2人及1名證人約談到案，俞複訊後請回，強調他坦蕩蕩，總經理20萬交保。

但檢調當年7月又接獲檢舉，指俞惟中自2012年起至2018年間，利用與以7、8家人頭公司進行假交易，做假帳逃漏稅上億元，涉嫌違反證交法財務不實、稅捐稽徵法等罪嫌，二度搜索8處地點，約談俞惟中9名涉嫌人到案，事後俞等5人各以10萬至150萬元不等金額交保。

雖然昇華娛樂從2018年傳出掏空案，但董事長俞惟中仍聲稱公司營運一切正常，不過如果從公開資訊上的財務狀況看來，似乎真實反應了昇華日前的窘境。

俞惟中接受記者訪問時表示，公司跳票完全是一場烏龍事件，因為會計上作業疏失所造成，公司目前並未欠款，因此在第二天就馬上補足，可能就因此造成不了解狀況的小股東恐慌，對此也感到抱歉。至於公司營運，股東們都很支持他，會質疑他的，都是不解狀況的小股東，近二、三年來一直被惡意中傷，但他仍堅持到現在。

(中時新聞網)