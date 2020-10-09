影劇圈龍頭昇華娛樂傳出跳票財務危機，本報日前接獲爆料，昇華娛樂自2020年以來2、3月營收竟然只有新台幣3000元及2萬元，4、5月更是直接掛蛋。造成許多投資人狂呼「好慘」，甚至擔心自己手上的股票是否會瞬間淪為廢紙。更有網友在昇華娛樂的臉書粉絲團上無情留言「不要營收比我開計程車還少」，凸顯了上半年經營慘況。

意外的是，今年6月份昇華營收卻突破1億1千萬，讓投資人心情大為振奮，但卻又擔憂現金是否真的流入公司，會不會如1年前一樣「美夢一場」?

根據昇華娛樂最近一期財報中，載明108年12月應收帳款原列1.82億，後以備抵損失打掉1.67億剩餘1千4百萬。109年3月31日應收帳款原列1.77億，後以備抵損失打掉1.66億，剩餘1千1百萬。果不其然，投資人擔憂的事果然成真，讓原本財報上令人振奮的「破億營收」，最後只剩下1千多萬，讓期盼又再次落空。

小股東氣憤說，昇華的股價在營收公開後幾乎漲停，但質疑的是，昇華過去聘請的會計師團隊為何不嚴謹查帳，確認昇華娛樂的真實財務狀況，怎麼會讓這種「列入營收，隨後打呆」的烏龍狀況一再發生。

實際上，2018年2度遭檢調查出疑似公司經營階層涉嫌掏7千萬，以及上櫃後虛設公司行號，與昇華娛樂進行虛偽交易美化財報，帳面金額從數百萬至數億元不等，涉嫌違反證交法財報不實等罪，讓昇華股價也因此重挫，一路從107年42.95原崩跌到13.5元。去年11月開始，股價跌破10元，最慘時期直落谷底6.3元，讓投資人及股東哀鴻遍野。

根據本報調查法院判決紀錄，昇華娛樂曾於108年間遭國稅局查出有逃漏稅捐等違法情事並加以懲處，雖經昇華娛樂向台北高等行政法院提起行政訴訟，但仍於今年3月12日遭高等行政法院判決上訴駁回確定。

財務分析師指出，如果財報不實案件確定導致必須重新編寫財務報告，可能將導致淨值本已偏低之昇華娛樂公司淪為負數，依法面臨下櫃危機，屆時所有昇華股票恐淪為壁紙，因此投資人懸著的一顆心至今無法放下。

觀察昇華財務報告，竟然發現該公司自105年以來，有多筆債權收不回的詭異投資。有小股東指出，昇華娛樂在106年間陸續投資飛躍國際5000萬元、紘績科技1500萬、KAB基金9700萬、夜色集團及Cinelou集團2億7千萬、以及花蓮土地、台北市南港區土地及建物、北市文山區萬美街土地建物等多筆投資案，總金額約5億元。

由於發生跳票，櫃買中心10月7日公告昇華普通股股票，因新增變更交易之事由，將自10月12日起併案繼續採預收款券方式交易（全額交割）。

櫃買中心表示，昇華公司因於109年9月30日發生存款不足之金融機構退票，自109年10月12日起新增其有價證券變更交易方法之事由，證券經紀商於接受委託買賣該公司有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報。

櫃買中心也說明，昇華公司前因107年6月4日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明並釐清有關好萊塢電影投資款項3.86億元之債權收回可能性、重大購置房地交易10.47億元擬暫緩進行後之具體規劃，暨投資KAB基金、飛躍公司及紘績公司3項共計1.62億元之交易必要性及合理性，顯示其投資循環相關內部控制之設計與執行存有重大缺失，並對該公司股東權益有重大影響，公告自107年6月6日起列為變更交易方法之上櫃有價證券，並自同日起暫停融資融券交易。

對此俞惟中接受記者訪問時強調，這二、三年來發生不少事情，但公司內的人都很有毅力與耐性的持續經營，我在娛樂圈待了30年，做事向來一步一腳印，沒有對不起任何人，公司股東也都相當支持，對於外界的惡意中傷，都是有心人刻意惡搞，甚至也有同行在內，我心裡都有數，因此也呼籲有心人不要再惡搞下去。

但這些投資案於屆期前多半陸續經昇華娛樂認列減損損失，例如投資紘績科技的1500萬元，3個月內就被昇華認列損失。昇華娛樂也沒有就投資始末向股東說明清楚，只是櫃買中心要求舉行重大訊息說明會後就草草帶過，投資人所注入的投資款項就被呈財報上的一行備註，從此石沉大海，對投資人而言情何以堪。

(中時新聞網)