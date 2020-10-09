國內內影劇龍頭昇華娛樂發生跳票財務危機，其實早在去年已經傳出財務狀況出問題，誇張的是，昇華娛樂的本業，也就是戲劇製作項目中，雖然有《畢業季》、《朋友圈兒》、《網劇四部曲》這些拍攝完成的劇集，也逐一被昇華娛樂在財報中認列損失，也就是昇華娛樂所投資拍攝的影片竟然無法回收。

今年9月9日，昇華也發布重訊，表示針對在美國投資的電影進行收回帳款及保全措施，已在美國委任律師訴訟及催討帳款，總計收回美金21萬3125元(約618萬新台幣)。

即使昇華娛樂過去曾澄清擁有多部戲劇庫存，公司營運一切正常，然而這些早已過時的影片存貨早已在財報上被打上「零價值」的標籤，無法回本，投資人的期待也一再落空。

更為怪異的是，經過本報深入追查，日前遭媒體披露出曾透過人頭大量購買昇華娛樂股票的股市金主陳聰明、蔣寶夏，竟然與昇華娛樂的投資對象有著密不可分的聯繫。

根據司法紀錄可看出，曾經能一手在股票市場掀起波瀾，後來卻落難的股市金主蔣寶夏，曾在107年5月14日、107年5月15日，各簽發新台幣5000萬元、3000萬元本票各一紙，交給飛躍國際老闆王國信，隨後昇華娛樂就在同年5月28日，也就是短短2周內，對飛躍國際投資新台幣5000萬元，這5000萬元的數字，正與蔣寶夏簽發的一紙本票金額，竟然不謀而合。

有財務分析師指出，觀察過去昇華娛樂對於帳務的處理方式，縱使公司現正進行劇集拍攝、製作完成，也很可能無法銷售獲利，而必須列為虧損。6月分營收1.1億元，是否會有同樣處理仍待觀望。

但俞惟中接受記者訪問時強調，對於美國的投資，公司好不容易湊到錢已經委任律師催討，目前也已有成果。但是對於外面的耳語，都是有心人甚至同行刻意操作，多年來不斷的對他打擊、檢舉，他希望不要再惡搞下去，他真的沒對不起任何人，而且他在這行經營30多年，大家都很了解他的為人，不必對外放話，好的股東只會希望公司好。

目前昇華娛樂還有總價值新台幣3.3億的數部電影及電視劇、網路劇正在拍攝中，究竟這些劇情會成為挽救營收的救命浮木，或是壓垮昇華集團的最後一根稻草?對此，小股東表示，最慘的受害者永遠都是這些捧著真金白銀前來私募、買股票的小股東，投資的金錢就此一去不回。

股東希望主管機關能伸出援手，介入了解昇華娛樂的經營狀況，不要讓無能的團隊一再瞎搞，亂投資，不收款，讓公司的體質愈來愈糟，或讓有心人士持續以不法手段掏空公司，避免手中股票通通成為廢紙，也讓昇華娛樂又淪為我國主管機關「落實金融監理」口號下的一個笑話。

(中時新聞網)