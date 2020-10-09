才剛成為NBA史上最年輕在總冠軍賽先發球員的熱火後衛「英雄哥」赫羅，這下子真的嘗到「人紅是非多」滋味！因為一名叫做布魯克(Brooke Miranda)的網紅模特兒，竟在IG動態上爆出赫羅想在總冠軍賽期間約她的對話紀錄，擺明就想背著女友偷吃。

這名擁有2.4萬IG粉絲的網紅布魯克，最近突然貼出一張赫羅想在IG上面跟她說話的對話紀錄，讓她不禁貼文，「你都有卡雅(Katya)這樣的女友了，卻還是這麼不忠誠！」畢竟外界都知道，赫羅這次還特別把卡雅叫到奧蘭多隔離園區陪伴。

或許只能說赫羅太年輕了，畢竟他的女友卡雅也是一名網紅模特兒，光是IG就有785萬名追隨者，無論外型或人氣都壓過布魯克，可是卡雅的來歷不僅於此，她在去年還是湖人前鋒庫茲馬的女友，也讓今年總冠軍賽增添不同的討論話題。

赫羅不僅傳出想要背著女友偷吃的謠言，更被爆料他的父親一度相當擔心自己兒子跟吉米巴特勒走太近，有可能會被帶壞，結果弄到赫羅不滿回嗆自己父親管太多了，畢竟當前赫羅是被吉米巴特勒帶到今年總冠軍賽，也讓他的知名度隨之暴漲。

(中時 )