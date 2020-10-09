美豬爭議持續延燒，國民黨點名民進黨副祕書長林飛帆前後態度大轉變。林飛帆在臉書表示，「口水仗無助於食安把關」，認為國民黨應自己說明清楚，為何過去馬政府時期和現今態度不同。對此，台北市議員游淑慧反批，權利與金錢是可以改變一個人的嘴臉。
林飛帆在臉書表示，口水仗無助於食安把關，關於美豬進口，政府已多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。
林飛帆認為，國民黨與其找他噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？
對此，游淑慧在臉書指出，現在衛福部的標準也沒依照國際codex標準，而是亂用了差10倍的ppm為單位，ppb變ppm，「老虎變小貓」，且林飛帆當年的抗議，其實也和有沒有國際標準沒啥關係，不如就學陳其邁老實點，承認當年的抗議都「不是顧食安，而是反英九」。
游淑慧也借用呱吉（邱威傑）議員的話，「不要在那邊假」，並說「權與錢是可以改變一個人的嘴臉的！」
(中時新聞網)
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