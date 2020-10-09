美式賣場好市多廣受歡迎，經常性優惠賈格，讓不少民眾喜愛好市多更甚傳統菜市場。一名男網友表示，自己第一次在好市多買蛤蜊，回家後卻怎麼做都不會吐沙，因此PO文求助，網友一看內文後秒懂笑翻，直呼天才。

原PO不論怎麼做蛤蜊都不吐沙，原來是自己把蛤蜊放冷凍庫「凍死了」(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，自己第一次在好市多買蛤蜊，回家後先放冷凍庫，隔天拿出來吐沙，但不論怎麼做，甚至用1000cc:30G的比例調鹽水，蛤蜊嘴巴雖然張開開，卻完全不會吐沙，自己實在束手無策，因此上網求助。

貼文PO出後，吸引3000網友留言：「冷凍後當然不會吐沙」、「蛤蜊都被你凍死了，還會吐沙我才會嚇到」、「你有聽過死人會呼吸的嗎...」、「都蛤屁了還吐沙XD」、「笑死，該不會原PO還拿去退貨吧」、「蛤蜊要放冷藏，誰教你放冷凍的...」、「你以為退冰蛤蜊就會復活嗎...」、「冷凍還想吐沙，天兵啊」、「蛤蜊：把拔我好冷...」。

(中時新聞網)