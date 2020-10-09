CNN駐華府資深記者瓊斯（Joe Johns）近期連續2次在白宮連線前被浣熊纏上，逼得他崩潰開戰，在短時間內趕跑不速之客

浣熊讓CNN記者抓狂。

美國有線電視新聞網（CNN）駐華府資深記者瓊斯（Joe Johns）近期連續2次在白宮連線前被浣熊纏上，逼得他崩潰開戰，在短時間內趕跑不速之客。

CNN報導，瓊斯上周在白宮草坪上準備為CNN晨間電視節目「New Day」進行連線時，他突然感覺到有東西抓住他的腳，低頭一看發現是一隻浣熊。

他回憶，「你要怎麼辦，我要抓狂了」，那時離連線只剩下20秒，瓊斯開始大叫「滾開！」

不過在連線開始前，浣熊又跑了回來，迫使瓊斯拿東西丟牠把牠趕跑。瓊斯與浣熊的第一回合大戰結束。

周三早晨，浣熊又來亂，當時瓊斯才剛完成一段連線，正在等待進行第二次連線，他說別家攝影記者突然大叫他的名子，他轉頭後又看到一隻浣熊。

瓊斯這次直接拿東西砸過去，不過浣熊並沒有被嚇跑，一名特勤局人員拿起手電筒試圖吸引浣熊過去，但並未成功，浣熊反而跑進CNN的媒體棚，這時候瓊斯完全不管了，直接跑過去將浣熊趕出去，幸好他最後趕在連線前幾秒趕回來，順利完成播報。

瓊斯大戰浣熊的影片後來被CNN主播卡梅羅塔（Alisyn Camerota）公布上網，她笑稱瓊斯擊退浣熊攻擊，影片至今獲得超過2.5萬人次觀看。

瓊斯說，浣熊可能是受光吸引跑來。

(中時新聞網)