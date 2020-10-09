「精銳闊」舉辦藝術展，這處戶外藝術館《藝游位境》成為網美拍照打卡熱區。（盧金足攝）

中科去年營業額創下7972億元歷史新高，展望今年園區營運，預估再攀高峰。（盧金足攝）

大肚山上居高臨下的優越地點，全台中最美的夕照、雲海、燈海一覽無遺。（精銳提供／盧金足台中傳真）

高科技人才注重住宅生活與品質，是購屋的選擇考量。（盧金足攝）

台中市政府斥資近千萬優化望高寮夜景公園，利用既有地形、動線新設計，輔以「光」點綴，打造媲美「日本函館」的絕美景緻，繼中秋節吸引人潮，國慶連假也將成朝聖知名景點，除了望高寮美景，遊園北路中科特區，從大肚山居高臨下的百萬夜景，最美的夕照、雲海、燈海一覽無遺，無敵景觀視野，璀燦夜景盡收眼底，呈現豐富的視覺享受。

台中市大肚山夜景超吸睛，其中，望高寮夜景公園為全國首座以「夜景」為主題規畫的特色公園，除擁有地形上的休憩優勢外，良好視野也可眺望台中景色，市府整建以「森林音樂會」主題設計，及燈具特殊鋪排方式，讓夜景不僅在眼前呈現，而是隨視覺規畫延伸到地面的光點上，被譽為媲美「台北陽明山」、「日本函館」，更是年輕朋友告白及情侶約會的首選。

大基地、低密度、高綠覆的「精銳闊」，進駐台灣大道的中科特區，以壯闊街廓打造中部超低密度國際花園景觀宅，居高臨下優越地點，占地4300坪的開發面積，規畫3棟建築物僅占656坪，建築密度約15％，將全街廓主體空間豪氣規畫為兩座公園、三座花園，未來住家坐擁公園與花園，在家就能天天欣賞百萬夜景。

中科成立17年，中科去年營業額創下7972億元歷史新高，今年園區年營業額持續展現爆發力，預估再攀高峰，可望破8500億營業額，園區突破5萬多個就業機會。

台積電、美光、友達、巨大集團等全球指標的科技、自行車大廠都在中科加碼投資，為中部帶來不少就業機會，廠辦、土地、住宅等產品需求也顯著提升，中科營運開出亮眼成績，與就業人口大幅成長雙引擎，科技新貴購屋需求的消費力強勁。

鄰近中科的台中國際機場已升級為台中國際門戶計畫與智慧機械、航太科技產業園區，中部國際核心、科技核心形成，包括百大上市企業或隱形冠軍企業、高科技人才與高技術含量的產業聚落齊聚，住宅生活的要求與品質的提升成為購屋選擇。

交通建設到那裡，繁榮就到那裡！精銳建設協理高鴻麟表示，「精銳闊」位在台中港與台中國際空港的雙港樞紐核心，鄰近國道三號龍井流道、國道一號中港交流道、74號快速道路，由台灣大道、向上路、西屯路等可便捷通往西屯、南屯，未來還有捷運藍線通過，交通核心位置廣納中部客群，及來自各地的國際科技人才。

繼中秋連假後，國慶連假到來，民眾出遊潮，近來台中市很夯的網美打卡景點，「精銳闊」藝術展，吸引中科員工與大批當地區域客，這處《藝游位境》免費景觀景點，讓民眾宛如穿越超現實時空，走入藝術家打造的戶外美術館。

(中時 )