佟麗婭發文回應牽手男子傳聞。（圖／翻攝自微博）

大陸女星佟麗婭當年以「新疆小姐」選美亞軍身分進入演藝圈，和古力娜扎、麥迪娜、迪麗熱巴並列「新疆4美」，近日她被陸媒報導與一名神秘男子在酒吧約會牽手，讓她忍不住親上火線回應。

近日有陸媒曝光一段佟麗婭疑似在酒吧牽手一名男子的影片，指在橫店拍戲的佟麗婭，日前趁空檔和何潤東去酒吧放鬆，在一行人結束聚會要走出店外時，有名穿白衣的男子表現得很熱情，主動拉起佟麗婭的手，但佟麗婭似乎有些錯愕，到店門口時一把甩開男方的手，但從兩人互動看得出交情不錯。

佟麗婭曬出當天聚會合照。（圖／翻攝自微博）

對於被拍到和男子牽手畫面，佟麗婭稍早則在微博回應：「去朋友飯店捧場吃火鍋，想搶單被老板硬給推出來了。這一推還推出新聞來…這視頻裡既然沒拍上走在後面的漂亮老板娘，也就別給我亂編劇本了。」同時附上當天聚會合照，最後還幫朋友宣傳了一波，大方又高EQ的闢謠方式被網友狂讚一番。

佟麗婭和導演兼演員陳思誠結婚6年，男方2017年被拍到帶2女開房，使得兩人婚變傳不停，關係一度陷入冰點，但近年夫妻倆不時被傳復合，男方曾被直擊探班佟麗婭，她還開心買花迎接、共度平安夜，一家三口也數度同框，因此也被揣測應已破冰和好。

(中時新聞網)