原PO在粉絲專業「靠北男友2.0」上表示，和男友交往了15年了，男友卻告訴她，自己其實是不婚主義者。(摘自靠北男友2.0)

通常1對戀人在有了穩定的感情基礎後，會選擇走上結婚這一條路，一起廝守終生。不過一位女網友表示，近日被已交往15年的男友告知，他其實是個「不婚主義者」，讓她震驚無法接受。她也陷入感情的抉擇，想分手卻又說不出口。

原PO在粉絲專業「靠北男友2.0」上表示，和男友交往了15年了，男友卻告訴她，自己其實是不婚主義者。原PO說「我只想說謝謝再聯絡，但15年了，也有一定的感情基礎，所以說不出口。」

貼文一出，網友紛紛勸原PO果斷放生。網表示「那就直接離開啊，不用說」、「你的人生能有幾個15年」、「15年才說不結婚 勇敢說吧！」、「說吧，再一個15年你會再次後悔」。不少人認為，打著不婚主義者名號，其實根本就是不想和原PO結婚而已。「不是不結婚，是不想跟你結！」、「通常說不婚的，很容易下一次戀愛就閃婚了！」。

網友也給原PO建議，「有緣無份的感情，說真的，沒有什麼好堅持的！唯一可以堅持的是，讓自己活著幸福快樂」、「想結就分啊 沒有一定要結就繼續 老實說也不算浪費時間 反正你就當結過就行」。但也有人認為「婚不婚只是一張保障，自己開不開心才是重點」、「其實很多人結了還是離，如果兩人日子過得好，他對你也真的很好，不結婚也還好」。

不過一位網友指出，很多人覺得婚姻只是張紙、只是一個步驟。但如果是真的愛對方，且對方是想結婚的，就算自己覺得沒必要，「那為什麼這麼簡單的一個步驟都不願意做？」也可以選擇簡簡單單地結個婚，正式地給個名份對方。「要是這樣都不願意的話，對方根本只是還想要玩、不想要定下來而已。」

(中時新聞網)