雖然許多速食店都轉為24小時營業模式，但仍有部分店家準時打烊。一名麥當勞員工在抖音上傳了一段「打烊前2分鐘點餐」的影片，揭密自己在打烊前接單是如何出餐的，粗暴過程在影片曝光後引起爭議。

國外一名麥當勞員工上傳影片，示範自己是如何做出「打烊前2分鐘點單」的餐點，引發爭議 (圖／抖音)

國外一名自稱是麥當勞員工的網友「willbirn」在抖音上傳「打烊前2分鐘點餐的結果」，似乎對於打烊前還有客人點餐相當不滿，打開漢堡餐盒後，將兩片漢堡面幫「甩了進去」，接著狂擠美乃滋，再把生菜、酸黃瓜等隨便塞進去，最後將餐盒直接推到前台，粗暴過程讓網友全看傻。

不少網友表示：「這誰敢吃」、「什麼態度」、「這在台灣早被開除了吧」、「怒氣值滿點」、「打烊前2分鐘代表還沒下班，就該好好做事」，但也有人說：「不是平常就這樣嗎XD」、「感覺就是故意搞笑的影片」、「應該不是真的吧」，原PO事後則表示，自己只是博君一笑，客人並沒有真的拿到這份「特製餐點」。

(中時新聞網)