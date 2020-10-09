國民黨中央黨部前石獅的眼珠，江碩平的助理暫以石頭土補上。(江碩平提供)

國民黨中央黨部前的一對石獅，因「有眼無珠」，中常委江碩平認為有礙風水，打算由助理設法為石獅補上眼珠。助理今天傍晚嚐試以石頭土補上，但因大小不一，且未上膠，將再觀察後重新處理；江碩平笑說，國民黨不是光靠風水，但補好眼珠，就看得到方向及未來，讓風水好一些，是好事一樁。

江的助理表示，先前是到八里找了雕刻師傅要到現場打磨、黏補眼珠，因新聞鬧大了，師父說不敢來，她只好自己設法，今天去買了石頭土，下午自己翻了農民曆，挑個「宜修造」的時間，嘗試著補眼珠，還要觀察黏著性、顏色、大小等等，等試得差不多，再正式搓好眼珠子、上膠後，補上去，今天算是「試補」，過幾天再重新處理。

黨務人士透露，石獅有眼無珠的報導引起關注後，一位彭姓中評委主席團前主席已主動聯繫中央黨部，表示該對石獅是他八德大樓完工後所「寄附」，若中央黨部要遷走，他將收回石獅，其他人若要作何「處理」，都應先徵得他同意。

(中時 )