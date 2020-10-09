迎接雙十節3天連假，新光三越周年慶首波6店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店可享化妝品單筆滿2000送200、全館單筆滿3000送300等低門檻高回饋；全台分店還有日、韓商品展與皮卡丘見面會，集合必買、必吃、必玩3大攻略。

全台唯一的寶可夢快閃店首站於新光三越台南中山店和高雄三多店開跑。（新光三越提供）

不用出國就近吃的美食展，有台中中港店的日本商品展，可吃到台北南西店天天秒殺的「福砂屋」長崎蜂蜜蛋糕；台北南西店和台南中山店推出道地韓國美食展。全台唯一的寶可夢快閃店網羅超過200款超萌好物，首站10月1日起於台南中山店和高雄三多店開跑後，已吸引超過萬名大、小寶可夢訓練師前往朝聖；連假期間還有雄雌皮卡丘現身台北南西店與嘉義垂楊店。

新光三越台中中港店的日本商品展，可吃到台北南西店天天秒殺的「福砂屋」長崎蜂蜜蛋糕。（新光三越提供）

新光三越台北南西店京畿道韓國商品展，40家韓國道地人氣攤販中有20家美食首度登台。晨月韓式海鮮起司吐司特價，每份原價120元、2份200元。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地推出「十大限定快閃店、買1送1優惠、飲料免費領、用10元抽萬元」等活動，包含超人氣貓咪吐司、gelato pique café跟蜷尾家聯名北海道霜淇淋都剩倒數3天；文青風銀河吐司則是3天限定；還有紅遍全球的鬼滅之刃全集中路跑快閃店等。10月9日至11日每日11：30起，於A11北大門面香堤廣場戶外空間，扣會員點數10點並使用skm pay付款10元，可扭蛋1次，有機會帶走價值1.5萬元的LG吸塵器。

連假期間新光三越台北信義新天地A11有來自台中的「256層蛋塔」蛋定蛋塔6入組買1送1（圖）、網路人氣名店「漫步舒芙蕾」小堡堡鬆餅買1送1。（新光三越提供）

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