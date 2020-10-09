迎接雙十節3天連假，新光三越周年慶首波6店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店可享化妝品單筆滿2000送200、全館單筆滿3000送300等低門檻高回饋；全台分店還有日、韓商品展與皮卡丘見面會，集合必買、必吃、必玩3大攻略。
不用出國就近吃的美食展，有台中中港店的日本商品展，可吃到台北南西店天天秒殺的「福砂屋」長崎蜂蜜蛋糕；台北南西店和台南中山店推出道地韓國美食展。全台唯一的寶可夢快閃店網羅超過200款超萌好物，首站10月1日起於台南中山店和高雄三多店開跑後，已吸引超過萬名大、小寶可夢訓練師前往朝聖；連假期間還有雄雌皮卡丘現身台北南西店與嘉義垂楊店。
新光三越台北信義新天地推出「十大限定快閃店、買1送1優惠、飲料免費領、用10元抽萬元」等活動，包含超人氣貓咪吐司、gelato pique café跟蜷尾家聯名北海道霜淇淋都剩倒數3天；文青風銀河吐司則是3天限定；還有紅遍全球的鬼滅之刃全集中路跑快閃店等。10月9日至11日每日11：30起，於A11北大門面香堤廣場戶外空間，扣會員點數10點並使用skm pay付款10元，可扭蛋1次，有機會帶走價值1.5萬元的LG吸塵器。
(中時 )
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