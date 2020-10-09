美國總統川普與中國大陸大打貿易戰，並要求製造業回流美國。前美國副國務卿佐立克（Robert Zoellick）直言，川普對大陸政策徹底的失敗，正在輸掉與中國大陸的「新冷戰」。

港媒《中評社》留意到佐立克在《華盛頓郵報》發表一篇題為＜川普正在輸掉與中國的新冷戰＞的文章，該文提到川普的中國大陸政策，一直以故作姿態重於成功，這是一個徹底的失敗。共和黨佐立克此項論點與民主黨人一致。美國民主黨副總統候選人賀錦麗在辯論會上也批評，川普政府輸掉對中國貿易戰，下場是美國失去30萬個製造業工作。

佐立克指出，川普上任後，2019年美國對中國大陸貿易赤字達3460億美元，幾乎與2016年的赤字一樣，完全沒有減少跡象。至今年8月為止，美國對大陸出口僅成長1.8%，而大陸對美國出口卻成長了20%。美國貿易赤字從2016年的4810億美元，增加到2019年的5770億美元，原因是大陸的出口商品轉移到了其它國家，而不是回到美國生產。

佐立克認為，川普發動貿易戰，迫使他花費280億美元來補償美國農民。而且美國人還要為從中國大陸進口的3500億美元商品，支付更高的稅收。

(中時新聞網)