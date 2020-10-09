中共黨國元老周恩來在大陸有極高聲望，至今仍是中共政治人物中最受景仰的一位。周恩來的標誌除了和善謙沖的笑容之外，外型上最明顯的特徵是因騎馬摔傷而長期呈45度彎曲的右臂，據說是毛澤東的妻子江青引起。早年北京還盛傳周恩來的義子李鵬在擔任國務院總理期間，右手臂也經常是彎的，就是受了其義父周恩來的影響。

周恩來長期擔任中共要職，中共建政後一直是國務院總理，他在行動坐臥間，右臂總是彎曲地置於身前，有些不明就裡的人還以為是周恩來個人習慣或風度展現，其實是因騎馬受傷且延誤醫治，造成幾乎成殘。為此周恩來還曾到蘇聯醫治右臂才恢復一些功能，多年後到非洲外訪時又跌倒受傷，最後由一位武術名家以傳統跌打損傷的療法醫治後才獲痊癒。

周恩來（右）因毛澤東妻子江青的關係而墜馬，致右手受傷，經過包紮後與劉少奇（左）合影。（圖／網路）

周恩來第一次摔傷是1939年延安時期，當時他還擔任黨副主席，受毛澤東之命前往中央黨校做報告，毛澤東的妻子江青也隨團同行。當時天氣炎熱，在經過延河後，江青突然策馬狂奔，引發周恩來座騎跟著奔馳，不料前頭突然出現一個挖空樹根的坑洞，馬匹急停時周恩來控制不住而墜馬，右手撞擊地面導至多重骨折。雖然有醫護進行簡單包紮固定，但當時醫療條件極差，多日後才發現情況惡化。毛澤東為此對江青發火，責其愛出風頭、耽誤了大事。

一個月後周恩來手傷惡化更嚴重，肌肉開始萎縮，經印度援助醫療隊醫生進行物理治療無效，毛澤東決定送他到莫斯科醫治。經周恩來與蘇聯醫生討論後，決定以較保守方案以小規模手術治療，僅恢復部份功能，雖然可以盡速返國，但也因此留下了手臂僅能彎曲45度的後遺症。

大陸武術名家鄭懷賢（圖）為周恩來治傷，據說還傳授一招擒拿術招式給周恩來，讓他握手不會受傷，這種招式對許多政治人物來說非常有用。（圖／網路）

在1963年底對非洲10國進行訪問時，周恩來的右手再遭一次災難。當時他到達衣索匹亞參觀農場時因下雨在台階上滑倒，右手肘再度扭傷。雖經醫生診治，但返國後仍腫脹疼痛，最後醫院建議試試中醫，找來對跌打損傷特別擅長的武術名家鄭懷賢為周恩來治療。鄭懷賢先行按摩、拿捏，再以調製的中藥敷傷，幾日後便已痊癒。而因為周恩飲從事政治與外交工作，必須經常握手，鄭懷賢還特地教了周恩來一個擒拿術的姿勢，讓他在握手時使用，可以保持右手不會因過度握手或對方用力過度而受傷。周恩來學習並加以應用後，據說就沒有再發生傷痛的現象。只是目前無法知道鄭懷賢傳授的是那一招，不然對許多需要經常握手的政治人物來說應該非常值得學習。

至於外傳是周恩來義子、已故中共國務院李鵬在任總理期間，站立或拍照時，其右手臂也保持著與周恩來一樣的彎曲，由於李鵬在大陸知識份子與社會上的形象不佳，許多人更藉此取笑他。李鵬後來在其回憶錄中澄清他並非周恩來的義子，李鵬的父親李碩勛因參與革命早逝，他與其他早年犧牲的中共黨內人士子女一樣，都受到周恩來夫婦長年的照顧，義子之說純為誤傳。至於李鵬的右手，當然是沒有受傷，他走路或拍照時右手不自覺地彎曲，或許是以周恩來為從政的偶像，自然而然地將周恩來的形象內化，希望成為受人景仰的政治人物。至於李鵬效法周恩來的成果如何，更是眾所周知的了。

(中時新聞網)