美國總統川普的競選陣營發表聲明，如果原訂15日舉辦的第2場總統大選辯論延至22日登場，川普願意和民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）舉行辯論。

川普稍早表示，他拒絕參加下週改為虛擬形式的總統大選辯論，不想浪費時間。

川普的競選陣營也指出，原訂22日舉行的第3場辯論應延到29日登場。（譯者：徐崇哲）1091009

(中央社)