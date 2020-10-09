館長陳之漢遭槍擊案，檢警組成專案小組追查，發現嫌犯劉丞浩與竹聯幫寶和會曾有聯繫，進而發現該幫會涉入多起重大案件，連兩日兵分多路逮捕幹部施俊吉等10嫌，新北地檢署昨晚依恐嚇取財未遂、擄人勒贖、強盜等罪嫌聲押幹部施俊吉與成員許祐銓；新北地方法院今天凌晨2時許，羈押庭裁定被告施男、許男2人羈押禁見。

至於該會長林修伯及副會長梁智勝等涉案擄人勒贖等罪，已在檢方複訊時，被諭令分別200萬元、100萬元交保。

「館長」陳之漢8月28日凌晨2時許，從自家健身房林口館離開時遭槍擊，23歲劉男隨後攜槍自首，供稱因「性騷事件」對館長不滿才開槍報復，但外界普遍懷疑內情不單純，認為劉男極可能只是槍手，拿錢辦事。

專案小組追查發現，劉嫌為竹聯幫和堂寶和會成員，於是針對寶和會深入調查，發現寶和會涉及多起擄人勒贖、恐嚇取財、槍擊等重大案件，前日專案執行掃蕩，拘提會長林修伯、幹部施俊吉、梁姓、許姓、郭姓、林姓、秦姓、黃姓、林姓男子等9人到案，昨上午又逮捕寶和會副會長梁智勝，全案偵辦中。

(中時 )