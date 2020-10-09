全球單日染疫33.8萬人 締造新高 03:552020/10/09 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）今天通報，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例24小時內增加33萬8779例，寫下單日新增染疫人數紀錄。 死亡數增加5514人，總數來到105萬人。 印度通報7萬8524例新病例，其次是巴西（4萬1906例）和美國（3萬8904例）。 世衛組織先前的單日新增病例紀錄為33萬340例，創於10月2日；單日新增病故紀錄為1萬2393人，出現在4月17日。（譯者：徐崇哲）1091009 (中央社) #日新 #紀錄 #病例 #全球 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 被爆為普丁生下雙胞胎 俄美女金牌運動員消失2年人間蒸發 - 國際 雪上加霜！38人確診 紐約監獄新冠大爆發 - 國際 川普雞尾酒獨門用藥哪來？高爾夫球友奉上 - 國際 2020美大選》頭大！不只落後拜登 川普民調還有更糟問題 - 國際 副手舌戰不夠看 彭斯頭上蒼蠅成唯一贏家 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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