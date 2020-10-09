世界衛生組織（WHO）今天通報，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例24小時內增加33萬8779例，寫下單日新增染疫人數紀錄。

死亡數增加5514人，總數來到105萬人。

印度通報7萬8524例新病例，其次是巴西（4萬1906例）和美國（3萬8904例）。

世衛組織先前的單日新增病例紀錄為33萬340例，創於10月2日；單日新增病故紀錄為1萬2393人，出現在4月17日。（譯者：徐崇哲）1091009

(中央社)