李來娜當年開心嫁給CJ太子爺李善浩。(取自韓網)

娛樂8點半》一入豪門深似海，女星風光嫁入豪門的背後，其實暗藏不少辛酸。曾被票選為「亞洲第一美」的韓國女星Clara（李成敏），其堂妹李莱娜更是在嫁給CJ集團太子爺李善浩不到7個月就離奇身亡，在當年轟動韓國社會一時。

身為星二代的李萊娜，老爸是韓國知名歌唱團體「高麗亞那」成員李永奎，自小受到音樂薰陶的她，不僅懷有星夢，也擁有與堂姐Clara般的亮眼外型。後來在前往美國讀書時，李萊娜意外邂逅了身價超過千億的李善浩，郎才女貌的兩人很快就陷入熱戀，並在交往2年後，於2016年4月舉行婚禮。

不過李萊娜的豪門婚禮並未如外界想像地盛大又浪漫，反而是選擇一切從簡，只邀請親友共10人參與。而且李萊娜在結婚不到7個月，就傳出在美國家中自殺身亡的消息，年僅22歲香消玉殞，噩耗傳回韓國，更引發輿論熱烈討論。

李萊娜逝世不到2年，李善浩再娶女主播。(取自韓網)

面對外界對於李萊娜死因的眾多揣測，CJ集團態度顯得相當低調，僅回應目前確切的原因還在調查中，兩家人正在討論喪禮該如何進行。而當時其堂姐Clara剛好在香港參加宣傳活動，面對媒體詢問關於李萊娜之死，她也一反昔日侃侃而談的態度，臉色凝重，閉口不答。

隨著時間一久，眾人也漸漸淡忘了李萊娜身亡一事，直到李善浩2018年10月又傳出再婚喜訊，這次他的對象為有「棒球女神」之稱的美女前主播李多熙。據悉，李善浩與小他1歲的李多熙是在2018年初經朋友介紹相識，交往不到1年就決定步入禮堂。

由於李萊娜至今死因成謎，更有不少網友擔心李多熙恐會步上她的後塵。

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