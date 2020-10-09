為慶祝九九重陽節，基隆市政府補助基隆市體育會來辦理的「基隆市長青盃槌球錦標賽」於7日在暖暖水源地槌球場舉行，活動中來自全市9支槌球隊伍共計60人參賽，一整天在規劃妥善的球場上展現球技，並在歡樂中達到健身、發揮團隊精神，更有長輩已經近百歲，還充滿體力的運動，他透露長壽的秘訣，就是多運動，並且應該全民都多活動身體，才能一起健康「活到一百歲！」。

開幕典禮，由社會處老人福利科蔡惠貞科長主持。參賽隊伍中，來自「富景隊」的邱魏養奶奶已經高齡94歲，矯健軟Ｑ的身手令人印象深刻，更加證明運動對於長者保健的好處。槌球比賽，不但要善用技巧阻止敵隊得分，還需要充份發揮團隊合作及互相扶持的運動精神，比智力、比體力、比活力，參賽長者的表現絕對不輸年輕人。

經過六小時激烈的賽程，最後由「基龍隊」獲得冠軍，「自強隊」獲得亞軍，「和平島隊」獲得季軍，「孝忠隊」獲得殿軍。

社會處處長吳挺鋒表示，休閒運動對大部分的長者是非常需要的，透過各類活動，鼓勵長者走出家門並加強其社交功能，是保有活力與健康，享有愉快老年生活的幸福力量來源。

(中時 )