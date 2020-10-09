基隆市文化局公布這次國慶晚會最大彩蛋，首次與國民老牌零食聯華食品可樂果合作。（市府提供／吳康瑋基隆傳真）

2020國慶晚會倒數1天！於8日基隆市文化局公布這次國慶晚會最大彩蛋，首次與國民老牌零食聯華食品可樂果合作，限量6千6百包的台灣頭限定版可樂果將在國慶晚會現場，免費發送給一同進場共襄盛舉的全國民眾，同時線下串連線上，搭配文化局臉書抽獎活動讓無法到場的民眾也有機會獲得，鼓勵大家9日晚上踴躍前來基隆參加國慶晚會，體驗基隆海港夜之美。

文化局局長陳靜萍表示，對基隆人來說國慶晚會首度移師基隆意義重大，最靠海的國慶晚會全台灣應該只有基隆有，所以伴手禮當然也要別出心裁，這次能與台灣國民老牌零食，深受大家喜愛的聯華食品可樂果合作，外包裝設計帶有國慶元素又不失基隆特色的台灣頭限定版可樂果，不僅是雙方首次創新嘗試，讓國民零食有機會能站上國慶舞台，也帶出基隆市政府對於國慶晚會的重視。

陳靜萍提到，這次從提出構想、包裝設計、包材印製、安排生產到送抵活動會場，跨越中秋連假短短13天的時間，實屬一大挑戰。非常感謝聯華食品展現精實力相挺此次合作誕生，輸出質量不打折，為的就是希望在基隆國慶晚會上能一起開心祝福，雙十國慶生日快樂。

陳靜萍說，此次設計包裝運用國慶主視覺延伸，清新簡潔的風格帶有基隆海浪的紋路，包裝背後也有小巧思領航之船帶路，呼應這次在基隆的國慶晚會是有史以來最靠近海的一次，就像出海捕魚般，基隆不論在晚會表演或是伴手禮，都要讓大家滿載而歸，10月9、10日兩天，也會有「2020基隆國慶好市集」舉辦，歡迎全國民眾趁著國慶連假，來基隆走走，吹海風、看晚會、逛市集，基隆歡迎你。

2020國慶晚會各項活動詳情可至活動官方網站查詢，臉書抽獎活動請上網搜尋【基隆文化局】臉書粉絲團。

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