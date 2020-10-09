國立臺灣海洋大學特聘教授黃將修與法國里爾大學教授Sami Souissi合作超過二十年，釐清浮游性橈足類行為與數種環境污染對生物之生理、生態與全球變遷等前瞻議題，於浮游動物與環境生態議題上具極大貢獻，經科技部與法國法蘭西學院自然科學院雙邊審查會議遴選，通過獲頒2020年第22屆臺法科技獎，黃特聘教授創下紀錄成為海大第二位獲獎的傑出研究學者，前一位是張清風前校長於2012年獲獎。

海大指出，臺法科技獎自1999年設立，主要頒發獎項予臺灣及法國雙方所遴選的傑出臺法科學合作研究學者，兩位教授此次獲獎的重大科學貢獻，是在大尺度的海洋上證明橈足類是溫帶和亞熱帶生態系統氣候變化的極好指標，另深入研究溫帶及亞熱帶關鍵橈足類動物的進化與生命週期模式。

海大說，獲此殊榮，黃將修特聘教授除了感謝臺法兩國遴選委員肯定過去臺法雙邊戮力研究的成果，更感謝二十餘年來參與臺法合作的所有研究室成員、校長許泰文積極推動台法合作與國際化，以及張清風前校長、院士廖一久的有力推薦。第22屆臺法科技獎預訂於11月25日舉行授獎典禮。

海大說，獲獎的兩位教授共同主持多次臺法幽蘭計畫，也共同指導七名台法雙博士研究生（包括四位法國籍、一位台灣籍、一位奈及利亞籍及一位印度籍）取得雙博士學位，且學生成就非凡；其中，法國籍雙博士Dr.Gael Dur目前是日本靜岡大學副教授，法國籍雙博士Dr.Francois-Gael Michalec則在瑞士蘇黎世聯邦理工學院E.T.H.擔任資深研究員，該校為世界大學排名綜合排行全球第6，共產出32位諾貝爾獎得主，愛因斯坦即畢業於該校，而兩人共同指導唯一的臺籍臺法雙博士助理教授潘彥儒目前任職於本校養殖系，且在激烈競爭下成功拿到科技部五年愛因斯坦計畫。

海大指出，黃將修於美國波士頓大學獲博士學位並在威斯康辛大學擔任博士後，返國至今都在本校海洋生物研究所任教，專業領域為海洋生物學與生態學，尤其是浮游動物研究，專注於橈足類動物的行為、生物學和生態學，他更曾擔任世界橈足類專家協會副會長、亞洲水產學會台灣分會會長、《Plos One》期刊的學術編委等，也曾被遴選為國立中山大學傑出校友（2005年）與東海大學校友楷模（2018年），並獲印度多所大學頒發國際學術研究成就獎。

他與法國的雙邊合作獲得豐富且卓越的學術成果，除共同發表50餘篇國際深具影響力且重要的SCI論文；許多重要著作也被國際英文教科書廣泛引用，指導15位博士生獲博士學位，另共同指導7位臺、法雙學位博士，目前實驗室成員包括7名台灣與多國的博士生、1名博士後研究員、2名助理及2名碩士生。

海大表示，兩位教授1999年於巴西的世界橈足類大會相識，之後，相繼主辦第八屆與第九屆世界橈足類大會，迄今保持跨國學術研究，累計超過40次互訪，2005 年雙方簽署 『FIT-ULille1-NTOU』合作備忘錄（MOU）促進海大和法國里爾大學雙邊合作，2017年兩校擴大合作關係締結為姊妹校。

黃將修表示，未來將持續提升並建立本校與里爾大學合作研究的高度與深度，並推動海洋大學與歐美國家的學術合作關係，更具體促進雙方在環境、生態與永續地球等領域之學術合作與交流。

(中時 )