國慶晚會今晚基隆登場！警方特地加強維安、交通，並預估將有1.2萬人以上參與。（基隆市警局提供／吳康瑋基隆傳真）

國慶晚會將於今晚登場，基隆市警察局更加強維安規畫，除將警方分工為安全組及交通組，更由局長林炎田總其責、親自指揮，警方指出，自市長林右昌於7月22日親自召集第一次會議指出，預估將有參加人數超過1萬2千人以上的旅外僑胞及民眾共襄盛舉。

據了解，今年6月2日內政部次長陳宗彥與市長林右昌共同宣布109年國慶晚會由基隆市政府舉辦，正式開啟本市辦理全國性大型活動之開端，從敲定晚會會場基隆港西四碼頭開始，各項先期準備工作也陸續展開，「中華民國各界慶祝109年國慶晚會籌備會」第一次會議於7月22日由市長林右昌親自召集，從動員全市各中央及地方機關分工合作，貴賓接待到一般民眾出入方便，皆鉅細靡遺，設想週到。

基隆市警察局指出，局長林炎田6月22日才剛上任，他自身有感責任重大，除親自參加各次籌備會議外，並親自率領各級幹部至現場勘查計5次之多，並指示全力配合市府及港務警察總隊相關軟、硬體措施。

警方指出，已加強規畫警方各項因應作為，晚會當日總統及立法院游院長等中央首長均陸續蒞臨會場，本局動員警力677人（幾乎所有外勤警力），並請求警署支援保安機動警力2個分隊進駐待命處理突發聚眾事件。

警方指出，晚會屬109年國慶慶祝活動之系列活動之一，在中央各級長官及市長林右昌領導下，所有準備工作均蓄勢待發，務求完美演出，留給國內、外貴賓及僑胞深刻美好印象，也為本市辦理全國性大型活動立下標竿。

(中時 )