【1】金門戰車翻覆起火 中士車長殉職

國慶日前夕，軍方傳出重大演訓事故。金門烈嶼守備大隊1輛M41A3戰車，8日下午結束演訓返回營區途中，翻覆邊坡起火燃燒，造成中士車長林楷強殉職，下士駕駛劉禹宏及協助搶救的蔡明貴上兵受傷。蔡英文總統除要求國防部務必查明事故原因，並指示協助家屬處理後續事宜，從優撫卹。

【2】國民黨轟8綠委 任萊豬進托育場所

繼點名9名民進黨立委在立院教育文化委員會否決國民黨立委「源頭管理」、「禁入校園」提案後，國民黨昨又在臉書粉專貼出蘇巧慧等8名綠委的相片，炮轟民進黨放任萊豬食品流入托育場所，強調國民黨保障孩童健康絕不退讓。

【3】國安法滿百日 港雙十活動取消

《香港國安法》生效滿百日，「寒蟬效應」正瀰漫全香港。過往香港相關團體都會舉辦中華民國雙十國慶活動，今年已被迫取消。而公務員、教育界、傳媒及立法機關等界別，更成法條下一波劍指目標；全國港澳研究會副會長劉兆佳直言，預料北京當局將以更多行政、法律手段來整治教育界及傳媒。

【4】林毅夫估大陸經濟 10年後超美

大陸著名經濟學家林毅夫表示，大陸經濟規模將於2030年超過美國，2050年人均GDP可以達到美國的一半，經濟規模是美國的2倍，屆時美國用來「卡住大陸脖子」的技術優勢將不復存在。

【5】《同學來了》鬥嘴鼓 納豆搶獎阿Ken虧好賤

阿Ken、納豆、安心亞8日主持中天綜合台全新綜藝節目《同學來了》，郭書瑤、禾浩辰擔任來賓，納豆犀利提問安心亞，從曾合作戲劇、MV的禾浩辰，以及萬年緋聞對象阿Ken擇一，沒想到她秒答「阿Ken」，納豆見狀自嘲：「他們就是男女主角，會在節目一路結婚生子，我是管家啦。」

(中時新聞網)