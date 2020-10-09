陳其邁上任高雄市長後，一舉一動成焦點，與曾對前市長韓國瑜翻白眼的「白眼女神」、市議員黃捷的互動，更引發各界關注。黃表示，在與民進黨市議員簡煥宗、高閔琳共同要求下，陳答應參加今年高雄同志大遊行，未來也可望設置「永久性彩虹地景」，並盼能在11月28日同志大遊行前完成。

黃捷昨日（8）晚間在臉書發文，寫道：「今天簡煥宗、高閔琳和我一起要求陳其邁市長在高雄設置彩虹地景，並邀請市長參加今年的高雄同志大遊行，獲得市長正面的回應！」

黃捷表示：「之前會勘過程其實遇到一些困難，因此我們多次會勘協調的永久性彩虹地景終於有望設置，真的很開心！期待市府若能在11/28高雄同遊前完成，當天各地來到高雄的人，就能在繽紛的地景上感受多元友善的氛圍！」

不僅如此，黃捷更指出：「至於設置的地點和樣貌，我們提出三個路口建議，包括大勇/公園路口、駁二特區內的大勇/駁遊路口和四維行政中心前廣場，形式也可參考台北市西門町和市府前廣場的彩虹地景，以及2015年奧地利的維也納也把部分小綠人號誌改成雙人同志版。歡迎大家提供彩虹地景的地點跟物件建議，一起讓高雄更有愛！」

(中時新聞網)