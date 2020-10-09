Erin發文。（圖／翻攝自Erin Chen臉書）

林利過去常在台灣拍戲。（圖／中時資料照片）

54歲男星林利（本名：林立洋）去年和小14歲台灣粉絲太太陳貞均（Erin）結婚，近來因疫情小倆口常分隔兩地，昨(8日)Erin在臉書點名女星陳柏渝跟她老公私訊曖昧，引來林利喊冤，今凌晨Erin發文向陳柏渝道歉，而陳柏渝也接受媒體專訪，揚言保留法律追訴權。

Erin昨貼出林利和陳柏渝對話截圖，怒嗆：「陳柏渝女士：我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉」，並指：「你們都認為沒事，但我就是覺得很有事！非常有事！非常⋯⋯要這樣嗎？傳這些訊息，都是必要的嗎？為什麼還要po自己照片給他？我從不看他手機，偏偏就是看到你，虧我還和你是FB朋友！」

對此，林利第一時間喊冤，問自己不能有朋友嗎？又發文說：「一個成熟女人，是把房門關上，先把事情搞清楚，說明白，而（不）是急著上網給大家討論，而喝了一整晚的酒，喝醉到現在，突然拿我的手機把跟我一年才連絡一次的朋友聊的都是工作上的關心鼓勵說成這樣子，你不懂得家事不要外洩嗎？」又指太太發文害很多記者跟林利聯繫，「有什麼好處？」

而陳柏渝昨澄清「清者自清」後，據《鏡週刊》報導，她對自己無辜被貼上小三標籤相當無奈，直指林利其實很愛老婆，不然不會花這麼多時間跟前在香港、台北兩頭跑，「如果不重視她，幹嘛那麼累？」她跟林利之間清清白白，將保留法律追訴權。

稍早，Erin刪除了林利和陳柏渝聊天截圖，認錯道歉說：「對不起，我以後不會再干涉你們的聯絡，喜歡怎麼問候，都可以！要怎麼幫他接工作也都可以！愛怎麼聯絡就怎麼聯絡！這樣可以嗎？對不起！我錯了！」網友則勸她：「冷靜一下，情緒緩和後再溝通，吃醋是一回事，信任又是另一回事了，好好說」、「最近火逆，大家情緒都容易失控」、「我相信你們都愛彼此，這是課題，一切會更美好的」、「懂得包容才是幸福美滿，珍惜眼前人愛才到永久」。

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(中時新聞網)