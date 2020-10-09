勇士隊今（9）日又以7比0完封馬林魚隊，在國家聯盟分區系列賽以直落三淘汰對手，相隔19年再度打進國家聯盟冠軍戰。勇士隊在外卡賽對紅人、分區賽對馬林魚，總共5戰全勝，其中4場未讓對手得分也創下紀錄，投手群的表現超水準。

勇士隊K.萊特（Kyle Wright）先發6局只被擊出3支安打，投出7次三振，有2次四壞球，完全壓制馬林魚打擊。打線則擊出10支安打，前5局就攻下7分，輕鬆擊敗馬林魚，萊特拿下勝投，這是他大聯盟季後賽初登板，表現異常神勇。

勇士隊打線在3局上擊出3支安打，加上1次四壞球、1支高飛犧牲打，攻下4分大局，奠定勝其。4局上又靠著安打、四壞球和馬林魚守備失誤再下一城。5局上攻勢再起，3支連續安打再添2分，取得7比0領先至終場。弗里曼、歐蘇納、達諾、史旺森都擊出2支安打，達諾、史旺森各2打點、歐蘇納1打點，火力串連得宜。

勇士隊上次打進國聯冠軍戰是在2001年，後來輸給響尾蛇隊；接下來2002-05年、2010年、2012-13年、2018-19年一共9次打進季後賽，都在外卡或分區賽落敗，今年總算有機會再度問鼎國聯冠軍，而且投打表現俱佳，表現令人刮目相看。

(中時 )