「雙十」國慶將至，相關活動緊鑼密鼓籌辦中，總統府前慶祝牌樓也成關注焦點。今年恰逢故總統李登輝逝世，國慶籌備委員會祕書長陳宗彥表示，將在國慶牌樓同步追思「永遠的阿輝伯」；韓粉則大為不滿，痛批簡直長得像「告別式會場」，更諷刺道：「難道，生日時會把祖先牌位放在生日蛋糕旁邊一起慶祝嗎？」

陳宗彥7日在臉書發文，寫道：「『民之所欲長在我心』，今天是台灣民主之父的阿輝伯李前總統安眠五指山的日子，除了全國降半旗懷念，今天也在國慶牌樓追思永遠的阿輝伯，願上帝恩典與我們同在！」

臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」昨日（8）發文，諷刺國慶牌樓「你以為是美人的告別式會場……」文章則直言：「國慶是舉家歡騰的日子，為什麼牌樓在告別日本人……難道，生日時會把祖先牌位放在生日蛋糕旁邊一起慶祝嗎？呃……呃……呃……呃……呃……我被消音了……」

「韓黑父母不崩潰」文章獲得廣大韓粉迴響，超過1100人按讚，韓粉紛紛留言：「綠共不情不願的慶祝中華民國國慶，搞得不倫不類！」「既然弄得不倫不類的、怎麼不乾脆弄綠底呢？讓大家笑個夠」、「好險不是在高雄」、「綠色美學」、「冥盡洞（指民進黨）的美工設計是挺有水準的。應該是故意醜化中華民國雙十國慶吧！」「剛好今年817認證，中華民國走進歷史。現在辦告別式，這樣不倫不類正得其所」。

(中時新聞網)