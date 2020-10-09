自家系統標錯價不認出貨，外送員集體「遭綁架」！外送平台foodpanda日前在台南推出標榜24小時的「熊貓超市」，不料昨天（8日）深夜系統出包，不少百元商品1折出售，瞬間湧入逾千筆訂單，大批熊貓外送員到了現場準備取貨，發現訂單無預警取消，所有人傻眼。

「pandamart熊貓超市是foodpanda官方經營的線上商店」，官網不僅宣稱上千款商品可在app輕鬆下訂，更強調20分鐘火速上門。台南首間主打24小時出貨的「熊貓超市」，因系統標錯價，如容量1858m的統一瑞穗鮮乳，原價約179元，網上只賣25元，網友爭相走告、瘋狂下單。

網友在臉書社團台南爆料公社分享照片及影片，熊貓外送員們接獲訂單前往取貨，沒想到公司不願認帳，遲遲不肯出貨；外送員擔心被給負評，不敢離開現場，不是坐在機車上滑手機，就是站在一起討論，相當無奈。

「熊貓超市」雖名為超市，其實不對一般民眾開放，只有外送員憑訂單才能進入，營業模式有點像熊貓自家物流中心。

根據《自由時報》報導，foodpanda區域督導在事情發生後急忙趕赴現場，陸續取消訂單。對於未來可能面臨的消費糾紛，foodpanda人員不願回應。

熊貓超市標榜24小時營業，20分鐘貨物到府。（翻攝台南爆料公社）

(中時新聞網)