拍到羞羞畫面！一名網友在墾丁南灣凌晨試用手機夜拍功能時，竟然拍到「全裸活春宮」，而且還是2男2女，讓他當場傻眼。畫面流出1小時就吸引5000名網友搶看，有人打趣留言：「現在流行海邊野戰？」。恆春警方無法容忍在旅遊勝地發生這種事，一早8點就發出訊息表示，如此行為已經觸犯「公然猥褻罪」，已在追查這4名男女的身分。

墾丁南灣2男2女活春宮，5千網友驚呆。（圖／翻攝爆廢公社）

原PO今天（9日）凌晨表示：「太強大了！iPhone11的夜拍功能遠遠拉近拍。來墾丁南灣看到野戰！外國人2男2女！我也很想錄影，但是夜晚12點半沒燈，錄影整個畫面是黑色的。」

前不久，台南漁光島有網友發現一對情侶，在帳篷內上演活春宮，畫面流出一度引發社會譁然，沒想到有網友今晨夜拍竟捕捉到2對外籍男女，在旅遊勝地墾丁南灣沙灘上演全裸交疊活春宮，讓不少網友看傻眼，1小時就吸引5千人關注與留言「「拍攝者不救」、「好險當年我沒被拍」、「畫質有待改進」、「野戰部隊」、「吸收日月精華」、「這麼刺激？沒有蚊子嗎？」、「現在流行在海邊戰就對了～哈哈哈」。

不過，活春宮已觸犯公然猥褻罪，恆春警方今天上午8時就發出訊息，表示要追查4人的身份，依法究辦。此外，民眾如果在網上轉傳影片，也恐涉及刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像供人觀覽，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元以下罰金，因此，民眾若發現類似事件，不妨通知警方到場處理。

(中時新聞網)