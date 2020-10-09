婆媳問題一直是千古以來難解問題，上月有名張姓媳婦發文「我的婆婆殺了我」後，疑因不堪霸凌輕生，引來熱議。最新一集節目《旗開得勝》邀來兩性專家魏兆玟詳解五種惡婆婆與五種惡媳婦，她分享若遇到皇后娘娘型的婆婆，自已曾遇過一案例，建議媳婦可以從宗教信仰下手，跟算命師串通好委婉請婆婆搬走，否則不利於兒子，沒想到真的見效。
由林佩潔主持的《旗開得勝》最近請來兩性專家魏兆玟大聊現在社會常見的婆媳問題，魏兆玟說自古大家都以為男性之間的戰爭激烈，但女人之間的戰場也不惶多讓，只是看不見血，為此，整理出五大項常見的惡婆婆惡習，分別是愛探隱私；衛生、育兒習慣不同；住海邊管很寬；愛比較；道人長短。
魏兆玟表示，除了這五項外，她就所遇到的案例可簡單分為兩種，一是皇后娘娘型的婆婆、二是油麻菜籽型，若遇到皇后娘娘型婆婆，她分享一點小訣竅，通常這類婆婆不怕人，但怕鬼神，有回她便私下請來看診的媳婦從宗教下手，找算命師到家裡看風水，但私下跟算命師談好，建議婆婆搬出去住，免得影響到兒子磁場、升遷等，後來果真見效。
至於油麻菜籽型、愛打悲情牌的婆婆，魏兆玟通常會在回診單上建議下回請家人一起來陪婆婆看病，由醫師直接幫忙說開，媳婦也較聽的進去。而說完婆婆，魏兆玟也分享常見媳婦的五大惡行，分別是回到家不說話；好吃懶做；挑撥關係；不會理財；欺負兒子，至於如何應對，有待《旗開得勝》下集分曉。
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