台大畢業薪水比較高？男分析校友年薪差異，網大嘆「太寫實了！」（圖／翻攝自Dcard）

進名校讀書是就業保障，就可以擁有高薪嗎？一名網友分享，台大畢業兩年、工作一年，分析身邊同是台大畢業的朋友發現，年資同樣都是1、2年，薪水卻差3.75倍，其中選擇文組的人薪資相對較低，貼文曝光後，引發網友討論，太寫實了吧！

網友在Dcard上分享，他從台大畢業兩年、工作滿一年了，分析身邊也是從台大畢業的朋友與自己薪資的差異，並羅列出他們的專業及工作類型，竟然發現同樣都是工作1至2年的人，薪水待遇卻差很大。

該名網友指出，年薪破百萬的族群有四個，分別是醫生150萬、牙醫100萬、研發工程師120萬以及程式工程師110萬，而年薪百萬以內的是設備工程師90萬、藥師80萬、臨床獸醫70萬；文組則是經濟系畢業的儲備幹部70萬最高、編輯40萬最低。

根據原PO整理出的數據，同樣都是台大畢業的人，年薪最高與最低之間竟相差了3.75倍，而且當初選擇念二類、三類組別的人薪資較優渥，在相近的年資下，文組出身的人薪水相對較低，也好奇詢問「不知道台大畢業的薪水是否有比一般學校高呢？」

貼文曝光後，也引起網友討論，「以自身經驗來說，資碩兩年年資不止這樣」、「這篇太真實了吧！PTT都年薪兩百萬、DCARD都年薪五百萬才對啊」、「看起來還好，我同學薪水都比這些高一點」、「身邊電資的朋友都加班的不要不要的」，另有許多網友質疑獸醫的薪水太低，有人解釋獸醫需做出名聲，自己開業才會賺錢。

(中時新聞網)