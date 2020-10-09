台南市環保局為鼓勵民眾資源回收並響應減廢，9日早上9時至下午5時結合後壁商圈在後壁區農會辦理「無塑換物市集」，民眾自備或現場租借環保餐具拍照打卡送小禮，當天消費滿200元更可獲得摸彩券一張，最大獎為電動機車。

無塑換物市集活動自早上9時至下午5時，現場有熱鬧市集，音樂表演，還有免費廢棄物創作手作課程，教大家如何將T恤改造成手提網袋、將保特瓶改造小盆栽，以及以物換物趣味尋寶活動。

市集不提供一次性餐具，民眾若自備或於現場租借環保餐具，並與店家的減廢日圖案拍照打卡，就送衛生紙，前200名則可獲贈1張50元園遊券，當天兌換在地小農、獨家風味小食等。

此外，還可參加台南減廢日10月抽獎活動，活動至10月20日截止，隨即在隔天21日抽獎，獎項有Air Pods無線藍牙耳機及500元禮券等好禮。

現場同時提安排資源回收兌換活動，只要攜帶資源回收物(15顆廢電池或10個寶特瓶)，可換50元園遊券一張，限量200張。

環保局表示，無塑音樂會於晚間6時至8時舉行，今年活動未準備座椅，參加音樂會的民眾，須自備野餐墊和餐具杯盤，請大家帶著一顆環保、愛鄉土的心，來聆賞美妙樂音、品嘗特色餐食。

(中時 )