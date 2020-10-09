LeBron James on his mindset heading into a possible Finals-clinching game.#NBAFinals presented by YouTube TV Media Availability



Game 5: Friday - 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/3ykBuAP7Nt — NBA (@NBA) October 8, 2020

看來湖人「小皇帝」詹姆斯已經準備好迎接10日總冠軍賽G5！詹皇9日受訪表示，「我就是那樣準備自己的身心，為了那一刻做好充足準備，就是進入一場『聽牌』比賽時，應該擁有的那種絕望感，但並非代表我抱持那種心態就可贏球。」

「我只是把自己變成這個樣子，」帶領湖人取得今年總冠軍賽3比1領先的詹姆斯表示，「我就是那樣挑戰自己的，也是那樣替自己設定心態的，活在當下，我不會把那種時刻當作理所當然，就是帶有絕望心態，我知道對手也有同樣感受。」

至於湖人決定從G7改成10日G5穿上紀念「小飛俠」布萊恩的黑曼巴球衣，詹姆斯強調，「那會很有意義，意義遠超過一款球衣，因為那代表一個人，他為這支球隊奉獻了20年的鮮血、汗水與淚水，以及他在球場內外帶來的一切。」

「所以才讓那支球隊替他驕傲，同時希望他也有這種感覺，」詹姆斯說，「政儒我們上個球季出現過歐尼爾、魔術強生的紀念款球衣那樣，當你穿上一件由球隊傳奇參與設計的球衣，這感覺很酷。」湖人今年季後賽4次穿上這款球衣全勝！

(中時 )