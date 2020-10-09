蔡英文政府「親美抗中」政策刺激台海升溫，國民黨立法院黨團日前提出「說服美國協防台灣抵抗中共」、「促台美恢復邦交」2項決議案，因民進黨未反對，全案無異議通過。對於這個結果，綠委王定宇在政論節目披露，當初國民黨知道民進黨要通過時，黨團幹部反應非常訝異，想說民進黨怎會讓案子通過？

國民黨團7日提出2項決議案，「愛請蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標，並積極推動」。同時，「說服美國協防台灣抵抗中共」，政府應積極說服美國政府依照其台灣關係法精神，以外交、經濟與「安全防衛」等方式協助我國抵抗中共。這2項決議案提出後，因民進黨團未反對，經立院院會宣讀後逕付二讀，順利通過。

王定宇在政論節目《鄭知道了》上表示，他不能說出名字是誰。當時國民黨在立法院提了這兩個案，當看到民進黨說要通過時，那個國民黨黨團幹部說，裡面只有寫中華民國，沒有台灣喔，民進黨真的要讓案子通過？

王定宇接著表示，雖然有些文字表達有些不妥，也先不談案子能否實踐得了，但這案子沒有不通過的理由。王定宇直言，那個立委聽到民進黨要讓案子通過是非常訝異的，所以這兩案對國民黨而言到底是理念還是戰術工具，不久的將來就可以檢驗。

(中時新聞網)