屏東醫院復健大樓5樓傳火警。（屏東消防隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東醫院9日凌晨2時許傳火警，復健大樓5樓出現冒煙狀況，警消獲報後立即出動搶救，發現是552病房內的床墊起火燃燒，幸無人傷亡，起火原因正調查中。

屏東消防隊指出，同仁到場後發現，是復健大樓5樓552病房內床墊起火燃燒，而現場警鈴作動灑水設備也有啟動，經出水撲滅並疏散各樓層人員36人至安全區域後，現場無人員傷亡，起火原因由火調科鑑識中。

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