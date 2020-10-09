屏東醫院復健大樓凌晨火警 急疏散36人 起火點是「病床」 08:542020/10/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東醫院復健大樓5樓傳火警。（屏東消防隊提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東醫院復健大樓5樓傳火警。（屏東消防隊提供／謝佳潾屏東傳真） 屏東醫院9日凌晨2時許傳火警，復健大樓5樓出現冒煙狀況，警消獲報後立即出動搶救，發現是552病房內的床墊起火燃燒，幸無人傷亡，起火原因正調查中。 屏東消防隊指出，同仁到場後發現，是復健大樓5樓552病房內床墊起火燃燒，而現場警鈴作動灑水設備也有啟動，經出水撲滅並疏散各樓層人員36人至安全區域後，現場無人員傷亡，起火原因由火調科鑑識中。 (中時 ) #復健 #大樓 #床墊 #屏東 #燃燒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中壢郵局舊址蓋新大樓 影城、健身房進駐 17:092020/10/08 寶島 歐陽娜娜風波後「開心比YA」激網怒 IG遭出征罵爆 14:432020/10/06 娛樂 賞鷹新地點 國慶連假禮納里看灰面鵟鷹 20:352020/10/08 寶島 屏東醫院復健大樓凌晨火警 急疏散36人 起火點是「病床」 08:542020/10/09 社會 全家攜手看見·齊柏林基金會 啟動5年1億零錢捐群募 21:452020/10/07 財經 南科鄰近高樓建案林立 消防局加強火災搶救演練 15:542020/10/08 寶島 Check in 新竹！2020台灣設計展不可錯過的9大亮點 00:002020/10/07 居家生活 疫情攪局 屏東創世園遊會募款超冷清 18:132020/10/07 寶島 早餐店沒賣「小肉豆」同學問號 南部人崩潰：沒吃過人生遺憾 12:382020/10/07 搜奇 弘光跨領域復健課 教室搬到馬場 04:102020/10/06 地方新聞 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 8歲兒饒河夜市擺攤「累癱睡父懷中」 金山人傻眼爆真相 - 社會 女調查官太正！董A凍末條伸手滑進股溝 這下慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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