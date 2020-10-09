交通部航港局8日由葉協隆局長親自率隊，會同臺灣港務公司、財政部關務署，針對港區三家油品業者的營運、財務狀況及其他相關文件進行實地聯合查核，積極落實臺中港自由貿易港區油品業者營運狀況檢查。

航港局表示，針對媒體報導臺中港自由港區業者客戶疑似轉售油品予北韓，其貨物進出恐涉及申報不實，航港局特別安排此次稽核以正視聽。此次稽查對象為匯僑、中華全球及億昇等三家自由貿易港區油品業者，查核重點為油品裝卸及儲轉情形、通報及報單程序等，確認相關業者油品進儲及輸往國外是否依海關規定完成通報程序，依據自由港區相關法令，業者於境內無違反自主管理事項。

葉協隆也向業者宣導，務必依自由貿易港區營運許可經營業務從事作業，依自由貿易港區事業營運管理辦法第16條，業者若未依營運許可經營業務從事作業者，經通知限期改正而未改正者，航港局得廢止該事業之營運許可。

另自由港區貨物輸往國外或轉運應據實向海關通報，如有違反自由貿易港區設置管理條例第17條虛報或通報不實情事者，由海關依該條例第38條按次處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，情節重大者，並得由海關停止其六個月以下進儲貨物或由航港局廢止其營運許可。

此外，航港局再次籲請港區相關航商、業者，因應聯合國對北韓經濟制裁及我國政府政策，切勿與北韓從事交易及協助載運物資，以免觸法，應避免租傭違反聯合國安理會決議公告船舶或疑似違反聯合國禁運措施的船舶，以免貨物運送途中遭受不必要的盤查或扣押，造成損失。

(工商 )