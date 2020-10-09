2020年10月8日03點56分起進入「寒露」的節氣，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》透露，俗話說「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉。」節氣寒露到了，氣溫也逐漸下降，抵抗力較弱的老年人與嬰幼兒要特別注意保暖，以免感冒。

楊登嵙也分析「寒露」養生與禁忌：

【食的養生與禁忌】

1.此時節進補要注意，不要無病進補和虛實不分濫補，虛者補之，不是虛證病人不宜用補藥。一般人宜用食補，即選擇新鮮的白菜、蘿蔔、蓮藕等加入魚、肉等做成湯，如花生雞爪湯、蓮藕排骨湯、蘿蔔排骨湯等。

2.不少人感覺天氣漸漸變冷，會吃一些羊肉或火鍋等食物，來達到暖胃的目的。但是過度進食厚膩的大魚大肉並非正確的選擇，應根據每人不同的身體狀況，適當吃些甘潤的食物養肺潤腸。

3.此節氣的養生食物最好以「潤肺生津、健脾益胃」為主，適宜吃的有百合、大棗、紅薯、枸杞、南瓜、雪梨、柿子、香蕉、胡蘿蔔、冬瓜、銀耳、豆類、菌類等，避免辛辣刺激。

4.天氣乾燥易出現口渴、喉嚨乾、唇燥、皮膚乾澀等「秋燥病」，應多吃水果、喝開水、綠豆湯、豆漿、牛奶等滿足肌體的需要，提高抗燥力。

5.少食用冷飲、含鹽量較高的東西，像是鹹菜、醬菜等，也少吃一些辛辣的食物，像是辣椒、生薑等，也不宜多喝含氣的飲料；另上班族工作繁忙、常熬夜，需慎喝涼茶，以免加重「秋燥」的症狀，出現口舌乾燥、牙齦腫痛等症狀。

【衣的養生與禁忌】

1.腳離心臟最遠，血液供應較少，再加上脂肪層薄，保溫性能差，非常容易受到冷刺激的影響。這個時候不要再穿夏季的涼鞋了，以免「寒從足生」，而應穿著舒適的鞋襪保護腳部，防止寒氣入侵。

2.低溫會使血壓升高，導致腦血管破裂，寒冷會使血液粘稠度增高，促使血栓形成，故而需要注意保暖，時時提防。

3.不要經常赤膊露身以防涼氣侵入體內。

【住的養生與禁忌】

寒露節氣寒氣襲人，既要防止受寒感冒，又要經常打開門窗，保持室內空氣新鮮。可在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。

【行的養生與禁忌】

寒露起宜早睡早起，早睡以順應陰精的收藏，早起以舒達陽氣。保證睡眠充足，注意勞逸結合。秋天適當早起，可減少血栓形成的機會，起床前適當多躺幾分鐘，舒展活動一下全身，對預防血栓形成也有幫助。

【育的養生與禁忌】

秋天雖沒有春天那樣春光明媚，生機勃勃，但秋高氣爽遍地金黃另有一番動人景象。到公園湖濱郊野進行適當的體育鍛煉可增強體質。可根據個人情況選擇不同的運動項目進行鍛鍊，長期堅持可增強心肺功能。散步、快步走、爬山等都是很好的選擇。但開始時強度不宜太大，應逐漸增加運動量，如果過度運動，會增加人體的疲憊感，反而不利於身體恢復。秋遊也一種好的活動，既可調節精神又可強身健體，可貼近大自然，又能收斂心神，也可達到鍛鍊的目的。

【樂的養生與禁忌】

寒露後日光照射時間減少，天氣又漸冷，加上風起葉落，景物蕭條，容易讓人有淒涼的感覺，出現情緒不穩，多愁善感的憂鬱心情。宜郊遊、遠足、賞秋菊，登高眺遠或邀友小聚會，這些都可避免清秋落寞的心理。秋季是運動鍛鍊的大好時機，既可調節精神又可強身健體，達到動靜合一的精神調養，培養樂觀豁達的心情，以減緩秋令肅殺之氣對人體的影響。

【本文由社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長楊登嵙教授授權】

(中時新聞網)