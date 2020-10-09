金門先賢許獬在明萬曆二十九年辛丑科（1601）高中會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」。（李金生攝）

奉祀先賢許獬的會元紀念館，內有難得一見的「家法」，專打不忠不仁不貞、不孝不義不節之人。（李金生攝）

賢庵國小旁古官道豎立先賢許獬的墓道碑。（李金生攝）

縣定古蹟「清總兵署」相傳是昔日許獬讀書的地方「叢青軒」。（李金生攝）

許績鑫新編撰《許獬四書文選粹》一書，對許獬的學問、文章有精彩的論述和詮釋。（李金生攝）

民國70年（1981）建成，奉祀先賢許獬的后湖會元紀念館。（李金生攝）

明萬曆年間科舉高中會元，有「金門第一才子」之譽的后湖先賢許獬，今年適逢450周年冥誕紀念，族親10/10起連2天舉辦盛大慶醮和遶境後浦（金城鎮）活動，緬懷他自我惕厲，一生堅持的傳世名言：「取天下第一等名位，不若幹天下第一等事業，更不若做天下第一等人品。」

許獬，字子遜，號鍾斗，生於明隆慶四年（1570），卒於明萬曆三十四年（1607），明萬曆二十九年辛丑科（1601）高中會元，當科天下第一，殿試二甲第一名，世稱「會元傳臚」，選庶吉士，入選國家高級培養之列，授翰林院編修，為金門鄉賢代表性人物之一,與黃偉並譽「文章許鍾斗，品德黃逸叟」。

縣定古蹟後浦「清總兵署」相傳為其讀書地方「叢青軒」，賢庵國小旁古官道豎立墓道碑，墓葬處山前村後也有「文章垂世孝友傳家」的石坊。

許獬被后湖族親尊稱為「會元祖」，400多年來已經神格化，民國70年（1981）建祠會元紀念館奉祀，92年（2003）9月21日雕塑金身神像，舉辦授官400年慶醮，並配祀於朱子祠，後浦許氏家廟高懸「會元傳臚」，一生卓越科舉功名永為後人景仰。

他的傳世名言：「取天下第一等名位，不若幹天下第一等事業，更不若做天下第一等人品」，自明、清以來更被視為金門風教下的晨鐘暮鼓，傳世文章涵蓋理學類、詩文類及四書文類10餘種，以其在世僅37載，堪稱著作等身，數量十分可觀。

現任縣府觀光處副處長許績鑫為其族親裔孫，新編撰《許獬四書文選粹》一書在今年10月甫由縣文化局付梓出版，對許獬的學問、文章有精彩的論述和詮釋。

(中時 )