太空人隊今（9）日火力全開，以11比6輕取運動家隊，系列賽取得3勝1敗，以下剋上之姿淘汰對手，從2017年起連續4年打進美國聯盟冠軍系列賽。在外卡制度實施後，史上只有勇士（1995-99）、洋基（1998-2001）、紅雀（2011-14）與太空人達成這個紀錄。

太空人在例行賽排名美聯西區第2，與同區老大運動家10場對戰只贏3場，例行賽29勝31敗，勝率不及5成。進入季後賽卻越戰越勇，先直落二淘汰中區冠軍雙城，分區賽則遭遇運動家，4場比賽都是對方先得分，但太空人就是有辦法逆轉勝出。

今天的比賽運動家在2局上就由羅瑞亞諾揮出3分全壘打，取得3比0領先，但4局下太空人隊布蘭特利2分炮、柯瑞亞3分炮，反而以5比3逆轉超前。5局上羅瑞亞諾又開轟、單場雙響炮，這次是陽春彈；5局下太空人再得2分，包括布蘭特利陽春彈，他也是單場雙響炮，比數變成7比4。

接下來太空人攻勢不斷，6、7局各得2分，包括「阿土伯」艾爾圖維的2分炮，太空人單場第4轟。運動家在9局上臨去秋波扳回兩城，終場仍以6比11落敗，並遭到淘汰。

此役運動家隊柯瑞亞、布蘭特利、塔克都是3安打猛打賞演出，柯瑞亞有5打點、布蘭特利3打點，其中柯瑞亞在系列賽的打擊率5成、3轟、11打點，表現最搶眼。若加上外卡賽，其打擊率仍是5成，另有4轟、12打點，不啻為MVP最佳人選。

此外，兩隊在系列賽4場火力四射，各擊出12支全壘打、合計24轟也打破分區賽紀錄。1995年水手、洋基在分區賽各擊出11支全壘打、合計22轟，如今單隊與合計最多全壘打紀錄都被打破。

(中時 )