臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「韓黑父母不崩潰」）

陳其邁上任高雄市長後首次施政報告7日登場，明年元旦是否隨中央政府政策，開放含瘦肉精豬肉進入高雄市等食安問題，成各界關注焦點。國民黨議員黃紹庭表示，陳對食安議題避重就輕且不願具名簽署拒絕讓毒萊豬進入高雄市的聲明書，「議會『處女秀』明顯不及格」；黃更直言，當年馬英九總統執政時，陳曾說「美豬進口總統下台」，如今態度卻是族是今非，形同「陳立委」超越時空打臉「陳市長」。對此，韓粉則諷刺：「高雄是民進黨政府的示範區，一切以中央——馬首是瞻！」

黃紹庭7日在臉書發表《陳其邁市長議會『處女秀』不及格 捍衛食安不能只是口說無憑》一文，寫道：「今天是陳其邁市長上任後的首次施政報告，紹庭於上午議會總質詢時，針對未來高雄市政建設發展、明年度市府總預算案編列及攸關廣大市民朋友食安健康等多項重大議題提出就教。遺憾的是，陳市長的議會『處女秀』卻是明顯不及格，不僅對於議員們的問題實問虛答、避重就輕更不願具名簽署拒絕讓毒萊豬進入高雄市的聲明書，共同捍衛全體高雄市民的生命健康與食品安全。」

黃紹庭直言：「當年陳其邁市長曾義正嚴詞地說『美豬進口總統下台』，如今他的態度卻是昨非今是、前後不一，完全是兩套標準，形同是昔日的『陳立委』，超越時空打臉現在的『陳市長』，請陳其邁市長具體回答向高雄市民說清楚：到底要不要瘦肉精零檢出？曾為醫者的陳市長，你自己願不願意吃含有瘦肉精的豬肉？你願不願意你的高雄市民吃含有瘦肉精的豬肉？」

文章被臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」分享後，獲得超過2100個讚、超過250則分享與破710次分享。韓粉紛紛留言：「高雄是民進黨政府的示範區，一切以中央——馬首是瞻！」「這就是高雄人要的！」「高雄人自己選的！」「恭喜高雄人，求仁得仁的成果」、「這是高雄人要的，怪誰？」「這是高雄人選出的愛高雄人的市長，好棒棒」。

(中時新聞網)