眼見NBA官方9日宣布年度最佳總管獎項將由快艇籃球事務總裁法蘭克獲選，一手打造今年爭冠陣容的湖人總管佩林卡，卻只拿到排在第7的得票數，「一眉哥」安東尼戴維斯不禁跳出來替佩林卡喊冤，更強調奪冠才是佩林卡想要的！

「佩林卡是很棒的總管，很棒的球隊高層，」安東尼戴維斯表示，「我知道我們全隊都很清楚他為了組建這支球隊付出多少努力，畢竟我們距離總冠軍只差1場勝利，我們都知道這些獎項對他來說並不重要，拿下總冠軍才是最重要的。」

湖人老將杜德利也替佩林卡喊冤，「這是笑話吧？沒選佩林卡？他交易來安東戴維斯，簽下霍華、布雷德利，以及在交易截止日前的最佳操作，找來馬基夫莫里斯，湖人還是聯盟戰績第2與西區戰績最佳球隊，我們換來一眉哥付出太多。」

或許光從季前操作來看，換來「雙星」里歐納德、保羅喬治，且保住路威廉斯、哈瑞爾兩名前後任年度第六人得主，法蘭克確實擁有獲選資格，但從季後賽角度來看，快艇打到西區準決賽就遭淘汰，湖人則是摘冠有望，難怪湖人球員會不滿了。

(中時 )