一名正妹女調查官，2018年8月間一群某大學教授及在職專班研究生餐敘，未料酒過三巡後，竟被國學文藝術基金會張姓董事長，伸鹹豬手，偷摸背部及腰部，甚至摸到她股，憤而提告。高院判定張男4月徒刑，得易科罰金12萬元。

正妹女調查官事發當天是接受調查局林姓主任邀請，與某大學一群教授及在職專班研究生餐敘，結束後又搭車轉往三重區集美街的小吃店續攤。

據「東森新聞雲」報導，女調查官指控，她在三重續攤結束後到門口送客，怕酒後的張男被行車擦撞，於是伸手碰了他的肩膀，提醒向內行走，不料張男卻用左手摟著她的肩膀，她用手推開，張男還繼續摸她的腰、背、臀部。

張男在法院審理時辯稱，雖然有碰觸女調查官，但當時是雙方互有好感，並非性騷擾。法官考量女調查官及作證的男友都為司法警察身分，且店家及街口監視器畫面，都顯示被害人說法屬實，因而將張男判刑4月，易科罰金12萬元。

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(中時新聞網)