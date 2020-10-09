大陸外交部發言人華春瑩今表示，10月8日，大陸同全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」。這是大陸秉持人類衛生健康共同體理念、履行自身承諾推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。

華春瑩說，當前，新冠疫情仍處於全球大流行，嚴重威脅各國人民生命安全和身體健康。確保發展中國家有平等機會獲取適合、安全和有效的疫苗是大陸一直關注的重點。中方鄭重承諾，大陸疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，優先向發展中國家提供。

華春瑩表示，為此，中方同「實施計劃」保持著密切溝通，對加入「實施計劃」持積極態度。儘管大陸多支疫苗研發處於國際領先水平並具備充足的生產能力，但我們還是決定加入「實施計劃」，目的就是以實際行動促進疫苗公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並支持「實施計劃」。通過加入「實施計劃」，中方也將同有關國家加強疫苗合作。

華春瑩強調，中方將繼續同「實施計劃」各方一道，為全球團結抗擊疫情、保護世界各國人民的生命安全和身體健康作出大陸貢獻。

(旺報 )