美國新一輪財政刺激方案談判無進度；上周初次請領失業救濟人數稍降，仍處高點；然美股主要指數全面收漲。 周四收盤，道瓊工業平均指數上漲122.1點或+0.43%，為28425.5點。標普500指數漲27.4點或+0.80%，為3446.8點。那斯達克綜合指數漲56.4點或+0.50%，為1142.1點。

針對新一輪財政刺激方案，眾議院議長裴洛西拒絕對航空業獨立的援助，稱必須與全面財政刺激一起討論；然美國總統川普聲稱刺激方案的談判正取得進展。

美國上周初次請領失業救濟人數第二周下降，降至84萬人，仍處高位，為疫情前的約4倍，亦高於預期的82.5萬人。

市場認為美股上揚，主要在於總統大選的因素。民調顯示民主黨候選人拜登領先，大選結果提前確定有助投資人消除不確定因素。

川普拒絕視訊辯論，並要求辯論會延後一周，遭拜登團隊拒絕。

IBM大漲5.9%。該公司宣布將分拆基礎建設服務部門，於明年底完成。

特斯拉預計今年產量將到50萬輛。特斯拉小漲0.15%。

(時報資訊)