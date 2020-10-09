台灣農業及生醫科技賣向全球，首度透過國際影音平台主打創新力！Discovery頻道與外交部合作「台灣無比精彩」系列節目，聚焦台灣七項創新成就，包括全球最迷你COVID-19核酸檢測系統、利用AI監測水域環境預測魚塭情況等，訴求台灣結合AI人工智慧、大數據發展智慧農業和生醫科技，11日將在Discovery頻道全亞洲首播。

外交部國際傳播司司長陳銘政表示，防疫是今年台灣展現軟實力的亮點，繼口罩外交之後，希望更多領域創新科技可以接棒輸出。Discovery內容發行部資深總監馬艷華說，台灣科技厲害之處不僅體現在半導體等硬體，在軟體上更有許多充滿創意的應用及發明，將透過Discovery國際播出平台，讓世界更加認識台灣。

其中，經緯航太將農用無人機結合AI人工智慧，協助農民有效監測植生指數，利用空拍後的影像分析作為農業大數據的基礎，落實精準農業。此項應用技術已輸出至馬來西亞，協助馬來西亞規模最大的國營農業公司監測油棕櫚樹與水稻。

另有感於全球農業過度使用化肥與農藥，中研院院士楊秋忠花費十多年時間研發獨門酵素，能將傳統三個月微生物分解轉換的時程縮減成三小時，是現今全球最快的有機廢棄物處理技術。

值全球疫情延燒，工研院團隊研發出目前最小、最輕（600克）、檢測時間僅需1小時的「疫開罐」核酸檢測(PCR)系統-「iPMx分子快速檢驗系統」，預計明年5月上市使用；鑑於秋冬流感可能盛行，「iPMx分子快速檢驗系統」將結合流感病毒與新冠病毒檢測，只要透過一次快篩，就能在第一時間判斷是否受到病毒感染，作為後續醫療行為重要參考。

(工商 )