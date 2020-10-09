有網友在三亞飯店偶遇賈乃亮。（圖／翻攝自秒拍）

網友評論。（圖／翻攝自娛樂日常微博）

36歲大陸男星賈乃亮8年前和史上最年輕的金馬影后李小璐結婚，兩人生下一女「甜馨」，賈乃亮曾帶女兒上實境秀，被視為幸福家庭，未料李小璐遭拍和PG ONE夜宿門事件，去年親密影片流出，賈乃亮、李小璐證實離婚，最近有人偶遇賈乃亮，突然提到女兒甜馨，使賈乃亮臉色一沉。

賈乃亮2012年曾帶女兒上《爸爸回來了》，父女倆因此人氣大漲，2017年底李小璐和歌手PG ONE被拍過從甚密，賈乃亮透露老婆當晚說要去做頭髮，又一肩扛婚變主因歸咎於自己，李小璐和PG ONE則強調姊弟關係清白，去年兩人擁抱、親吻影片流出，才讓兩人默認緋聞。

隨後賈乃亮和李小璐認了離婚，但強調會共同扶養甜馨，今年6月網上傳出賈乃亮和李小璐疑穿情侶裝，上演絕地大復合，兩人都否認，而「小王」PG ONE上月復出到西安酒吧表演，不僅不能上台，只能在台下唱歌，唱了10分鐘後還被迫離場。

最近有一位媽媽網友在三亞飯店看到賈乃亮打扮輕鬆，跟父母在飯店吃早餐，便求問能否跟自己的女兒合影？賈乃亮大方答應後，該名媽媽網友突然脫口：「來！說妳最愛甜馨」，讓賈乃亮有些變臉，但仍露出禮貌微笑，其他網友見此批評：「這不是戳人痛處嗎」、「怎麼覺得一提甜馨，表情不自然了」。

(中時新聞網)