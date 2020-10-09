樂天桃猿（Rakuten Monkeys）今（9）日起在桃園主場與富邦悍將3連戰，首場由卡本特先發，對戰富邦悍將的羅力。桃猿目前4連敗，爭取全年度戰績第1的淘汰數字只剩3，幾乎不能再輸任一場。而富邦與統一並列下半季第1位，剩下的比賽已不多，也要好好把握。

卡本特戰績8勝6敗、自責分率4.06，並以137K在奪三振排行榜名列第4。本季對戰富邦8場先發，戰績3勝2敗、自責分率5.13；主投47.1局被擊出58支安打，包含6發全壘打，來自6名不同打者，即申皓瑋、范國宸、楊晉豪、林益全、高國輝、李宗賢。另投出41K，有8次四壞球保送，觸身球更多達6次，可見內角球攻勢相當頻繁。

羅力戰績6勝9敗、自責分率4.30，上半季狀況較差，下半季逐漸回穩，11場登板有6場優質先發。今年與樂天交手10場，戰績3勝4敗、自責分率3.56；主投65.2局被擊出81支安打，包含7發全壘打，分別挨林立與朱育賢各3轟、林承飛1轟。另外投出16次保送、53次奪三振，控球大致保持穩定。

(中時 )