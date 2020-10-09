宜蘭縣警方早早動員大批警力，在容易阻塞的交通路口指揮引導車流。（宜蘭縣政府警察局提供／胡健森宜蘭傳真）

3天的國慶連假第一天，國道五號、蘇花路廊雖湧現較多出遊車潮，並且比中秋連假的車流量多一些，但整體而言依舊順暢，沒有出現嚴重塞車的問題，坪林交控中心人員表示，有可能是因為今年的國慶煙火在台南舉行，遊客紛紛先前往中南部旅遊，看完焰火之後才會轉往宜花東地區。

今天上午宜蘭地區天候不佳下著雨，相對影響遊客到宜蘭縣的意願，根據坪林交控中心監測，國道五號及雪山隧道南下車道從9日0時起至上午9點，大都能維持「綠燈」，時速可保持在70公里以上，只有國三接國五南港系統交流道一帶有稍微回堵約500公尺，其餘路段都十分順暢。

在蘇花改方面，原先公路總局依花東地區在國慶連假飯店的訂房率推估，國慶連假車潮恐會爆量，並從凌晨3點開始湧現，並將會一直壅塞至傍晚6點左右，但還好民眾似乎越來越懂得主動分散時間及行駛路線。

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花改在今天清晨5點左右車流量開始有多一點，但車流量並沒有太大，因此整體時速都還能維持在時速50公里左右，通行順暢，而依據目前的行車狀況，預估到中午過後，車流量就會明顯降低。

警方則早早派出大批警力在路口引導車流，蘇澳警分局表示，蘇澳地區行駛蘇花改的南下車潮在清晨5時30分開始出現，湧現的車潮從蘇花改蘇澳端一路回堵至蘇澳新站前，預計蘇花改南下車潮要到下午才能逐漸緩解。

(中時 )